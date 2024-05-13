立法院今（13）日針對「邀請總統賴清德至立法院國情報告」進行黨團協商，民進黨立委、司法法制委員會召委鍾佳濱當時希望能有3分鐘，分享過去做國大代表的經驗，但遭立法院長韓國瑜要求離席，沒想到民進黨團總召柯建銘不開心，認為怎麼可以把一個委員從議場趕出去，韓國瑜則強調「如果今天這個典範、規則被打破，後續再發生什麼狀態，我當主席也很難控制這個場面」，引發討論。

國民黨團總召傅崐萁日前提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等3案，13日下午進行二次黨團協商，預計14日將在院會表決，藍白聯手拼通關。

但在協商前，鍾佳濱想分享之前做過國大代表的經驗，韓國瑜就詢問藍白黨團的意見，並請鍾佳濱先離席，沒想到柯建銘竟對韓國瑜說「你要小心點」，柯建銘更直嗆「你要把他趕出去，一個委員從議場趕出去，是何等大事」，韓國瑜則回應「鍾委員請坐」。

韓國瑜接著強調，「我們立法院當過國大代表的還有楊瓊瓔跟賴士葆，今天國民黨團並沒有請他們過來，所以我對鍾佳濱委員一點惡意都沒有，我只是說我們黨團大家有這個默契、規範，要不要持續下去」。

韓國瑜更指出，「柯總召你今天請鍾佳濱委員來，你沒有跟我先講，我不曉得他是怎樣，弄的我很尷尬」，柯建銘聽到就打斷說，「我沒有搞這個事情」，韓國瑜接著說，「因為此例一開，假設像今天，國民黨團直接找楊瓊瓔跟賴士葆來發言，你們做何感想？這就很尷尬了」。

韓國瑜指出，「立法院不是只有鍾佳濱做過國大，還有其他兩個，如果有必要，三個黨團都同意，我們一定可以請委員來這裡列席，一定沒問題的」，韓國瑜最後也表示，「我再重申一遍，如果今天這個典範、規則被打破，後續再發生什麼狀態，我當主席也很難控制這個場面，請你一定要理解」。