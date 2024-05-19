立法院會日前處理國會改革法案，朝野立委上演全武行，連72歲的立法院祕書長周萬來也遭殃，遭綠委郭國硬生生搶走手上文件，而綠委鍾佳濱也試圖搶灘主席台，結果釀成「抱摔」藍委陳菁徽。針對這些議事攻防，國民黨立委葉元之推測，原來他們都是要表現給準總統賴清德看。
17日國會改革五法表決大戰，立法院從早到晚肢體衝突不斷，藍委一早就死守主席台，民進黨則試圖從四面八方攻占，最終民進黨改以不斷要求重複表決方式拖延議事，後來立法院長韓國瑜在深夜宣布散會，院會21日繼續表決。立法院民進黨團總召柯建銘18日則揚言，完全通過以後，一定提釋憲。
葉元之認為，郭國文去搶秘書長周萬來文件、鍾佳濱抱摔藍委陳菁徽、邱志偉在休息時間忽然要跳上主席台，這些都是莫名其妙的攻擊，根本沒有必要，藍委都想說「你來幹嘛？有必要嗎？一個人單兵作戰是要做什麼？」其實現在才知道「原來他們都是要表現給賴清德看」。
葉元之推測，他們要奠定自己在賴清德心中第一勇士的地位，也可能賴指示他子弟這些新潮流說國會一定要有所表現、盡量去挑釁國民黨；他並認為，這跟賴過去對抗議會的心態也有關。
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