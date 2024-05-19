立法院17日院會表決大戰一觸即發，民進黨立委鍾佳濱（右二）翻上桌衝向主席台，擋在院長韓國瑜（左二）前的國民黨立委陳菁徽（中右）前被鍾一把抱住，2人雙雙跌落桌下。（資料照/姚志平攝）

立法院17日院會下午休息時間再爆衝突，民進黨立委邱志偉（中左）想爬桌跨進主席台，遭國民黨立委邱鎮軍（中右）一掌按下阻擋。（資料照/姚志平攝）

【517表決戰】民進黨「這3人」大鬧國會有貓膩？ 葉元之曝內幕

立法院會日前處理國會改革法案，朝野立委上演全武行，連72歲的立法院祕書長周萬來也遭殃，遭綠委郭國硬生生搶走手上文件，而綠委鍾佳濱也試圖搶灘主席台，結果釀成「抱摔」藍委陳菁徽。針對這些議事攻防，國民黨立委葉元之推測，原來他們都是要表現給準總統賴清德看。

17日國會改革五法表決大戰，立法院從早到晚肢體衝突不斷，藍委一早就死守主席台，民進黨則試圖從四面八方攻占，最終民進黨改以不斷要求重複表決方式拖延議事，後來立法院長韓國瑜在深夜宣布散會，院會21日繼續表決。立法院民進黨團總召柯建銘18日則揚言，完全通過以後，一定提釋憲。

葉元之認為，郭國文去搶秘書長周萬來文件、鍾佳濱抱摔藍委陳菁徽、邱志偉在休息時間忽然要跳上主席台，這些都是莫名其妙的攻擊，根本沒有必要，藍委都想說「你來幹嘛？有必要嗎？一個人單兵作戰是要做什麼？」其實現在才知道「原來他們都是要表現給賴清德看」。

葉元之推測，他們要奠定自己在賴清德心中第一勇士的地位，也可能賴指示他子弟這些新潮流說國會一定要有所表現、盡量去挑釁國民黨；他並認為，這跟賴過去對抗議會的心態也有關。