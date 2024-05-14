立法院昨天政黨協商，研商「賴總統赴立院做國情報告」，立法院長韓國瑜裁示總統國情報告後，由立院各黨團依人數比例推派發言代表初步裁示，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這樣的安排形同立法院將「公審賴清德總統」。就算是民進黨或賴總統，基於不明的理由，願接受這種屈辱的安排，有識之士也應群起反對，站出來大聲說NO。因為「公審」將徹底顛覆當前憲政體制的基本理念、制度與價值。同時，也絕非2005修憲的原意。

游盈隆今在臉書指出，立法院此時此刻急於研議有關「總統赴立院報告」相關事宜，當然是在野黨有意給新總統一個下馬威。但這也是台灣破天荒第一次，新總統很可能在近期受邀去國會做國情報告，牽涉整體憲政體制運作、政黨角力與憲政慣例的建立。

2005年修憲，憲法增修條文第四條第三款「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，這提供了一個法源，一個依據，提供總統與全體立法委員面對面的互動機會。有借鏡美國總統每年在聯邦參眾兩院發表國情咨文的意涵，立意甚佳。

值得注意的是，美國新任總統在上任一年後，才發表第一次國情咨文（the State of Union)，向國會及全國人民報告國家當前的狀況。畢竟，才剛上任或還沒上任多久，並不適合發表什麼工作報告的。取而代之的是，美國總統通常會在就職第一年的百日前後，向國會兩院發表演說。最近的例子是，拜登總統2021年4月28日發表國會演說。

美國這項制度起源甚早，約略在開國時期就有，相關文獻顯示，1790年首任總統華盛頓發表第一次國情咨文，1913威爾遜總統恢復這項慣例，一直到現在為止。其間，最轟動的包括小羅斯福總統（FDR), 甘迺迪總統（JFK)，雷根總統的國情演說。

事實上，美國歷任總統的國情演說，不分民主黨或共和黨，一般來講都很受歡迎，在啟迪與鼓舞人心方面有很大作用。現任總統拜登（Joe Biden)2024／3／8發表國情咨文，他全程都看了，也是很成功的演說。

美國是最典型總統制國家，「權力分立與制衡」是整個憲政體制的核心觀念與價值，總統與國會都是人民選舉產生，因此具有「二元民主正當性」（dual legitimacy)，沒有誰比誰更能代表民意的問題。總統每年去國會發表一次國情咨文，建立總統與國會的有意義連結，是好主意。但總統發表國情咨文後，並不接受國會議員提問，也沒有這樣的制度設計。

台灣目前雖然是類似法國的「半總統制」（Semi-presidentialism)，但也是強調「權力分立與制衡」，體制上具「二元民主正當性」。但從近期國民黨立委如傅崐萁等人口中講起來，好像只有立法院才真正代表民意，這無疑是錯誤的理解與認知。如果根據這種錯誤的理解與認知問政，未來問題將層出不窮。

昨天立法院政黨協商，就總統赴立院做國情報告一事，似乎獲得了一些模糊的決議。不論那些決議是什麼，他覺得有幾點是需要釐清的：

第一，新總統有必要上任後，立刻去立法院做國情報告嗎？他的看法是，於情於理於法，都看不出有這種必要。

第二，賴清德總統究竟何時去立院發表國情演說較適當？他的看法是，至少上任後三個月；之後，每年一次，大約四月發表國情咨文，比較妥當。

第三，關於總統發表國情演說後，應否接受立委詢答？據報導，昨天三黨代表發言後，由韓國瑜院長裁示一個初步意見「…總統國情報告後，由立院各黨團推派代表發言，每人6分鐘，發言人數依政黨比例，國民黨9人，民進黨9人，民眾黨2人，順序為民眾黨，國民黨，民進黨…」。光各黨代表發言時間加起來就兩小時，還沒加上回應時間。

他認為，這樣的安排形同立法院將「公審賴清德總統」，期期以為不可。就算是民進黨或賴總統本人，基於不明的理由，願接受這種屈辱的安排，有識之士也應群起反對，站出來大聲說NO。因為「公審」將徹底顛覆當前憲政體制的基本理念、制度與價值。同時，也絕非2005修憲的原意。