賴清德致詞時提及將成立「體育發展部」，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，該政策是賴的國家希望工程內重要的體育改革事項，再度提出代表對這件事的重視，總統任期至少4年一定會循序漸進，匯聚共識，任何組織的改造，當然需要時間、法治、員額、預算，絕對支持賴對體育部的努力，也會在立法院努力促成。

吳思瑤說，賴是運動迷，而她也長期投入運動政策，也認為運動是能團結台灣非常重要國家軟實力，今年的巴黎奧運又要登場，都會支持台灣優秀運動員，在奧運獲得最好成績，每次在重要運動賽事中，台灣人強大團結凝聚力就說明一切，全民支持體育和運動。

對於藍委上月在立法院教育委員會時，曾質詢教育部，要求1個月前提出研議報告，當時綠委認為時間太倉促，呼籲審慎研議。

綠委莊瑞雄補充，升格與否是全盤性考量，啟動權是在行政院，不會在教育部，體育署升格為部，跟教育部不同單位，不可能由教育部代答，且那段時間在看守內閣，國民黨也要求看守內閣不應做重大決策。

莊瑞雄強調，體育署升格全民期待，希望組織思維做改變，將體育產業加進來，才是全民都期待，民進黨對於升格「雙手贊成」，沒有人反對，而是要名符其實，把運動發展，不是為了成立而成立。

綠委陳培瑜說，體育部升格不會只是換個招牌的工程，在後續的討論與籌備過程中，如何改善體育署的組織文化，讓體育署對於單項協會的監督得以落實；正視目前我國缺乏兒少體育政策的需求，讓社區運動團隊與體育俱樂部可以作為台灣運動產業的參與基礎，都會是卓院長團隊可以注意的方向。

陳培瑜強調，隨著國人參與運動風氣的提升，以及賴總統將體育政策與全民健康議題連結的宣示，都在提示著行政部門在後續的政策思考上，屏除過去「爭金奪銀、奪牌優先的」思維，不能讓升格議題停留在「奪牌署」變成「奪牌部」的層次，而是要更宏觀的視野，為體育署的組織改造做準備。

陳培瑜表示，後續立法院的相關議題的討論中，她也會提醒行政院必須要審慎規劃，讓這次的組織升格能夠真正回應民間對於體育行政現代化的期待。