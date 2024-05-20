藍白國會改革版本延至明日再審，但17日審查已爆發激烈衝突，民進黨立院黨團喊話，立法院長韓國瑜應繼續協商，對於明日院會策略為何？是否會演變更大的衝突？民進黨立院黨團總召柯建銘說，佔領主席台是藍白在搞的行為，綠黨團追求的是正常國會，球回歸韓國瑜身上，明天怎樣在看情況。

柯建銘表示，立法院明天要開會，再次呼籲韓國瑜，韓只要說休息協商就好，民進黨團當然會「少數服從多數」，過去曾有30年民進黨表決沒有贏過，但不能沒收委員會、沒有討論、協商，歷任院長都不敢做，韓國瑜究竟是主謀還是幫凶，他看不懂，但與傅崐萁、黃國昌都是共犯結構，也看不懂藍白兩黨立委，選半天來當立委是為了什麼？來賣台的？

柯建銘也說，神隱很久的朱立倫，這兩天講話完全不合邏輯，朱說當家別鬧事，民進黨有鬧什麼事？只是很謙卑的要求討論、協商、大家表決，如此而已，30年國會都是這樣，鬧事的是佔領主席台、毀憲亂政，把台灣葬送掉，柯文哲也是如此，這些政黨領導者講反話，把人民當白癡。

柯建銘表示，賴清德就職演說強調，不能為了取得政權出賣國家主權，這是非常沉痛的陳述，讓大家了解國家存在重要性，朱立倫作為政黨領導人須講真話，難道國民黨存在價值是這樣嗎？朱立倫完全無法鎮住傅崐萁，在傅崐萁把持下，整個國民黨都成為共犯結構，繼續協商、不要衝突，民進黨再怎麼表決都輸，有這麼急著通過嗎？

柯建銘說，非常感慨看到韓國瑜能夠到總統府交接國璽給賴清德，韓好不容易當到立法院長，要把國會毀掉嗎？只要講一句話休息協商，大家照程序走，就如此簡單。

柯建銘強調，韓國瑜上周講了多次休息協商，但只有韓自己休息、沒有協商，歷任立法院長，院會嚴重衝突一定休息協商，找出方式才能開會，而且要求最基本的民主ABC。

民進黨團幹事長吳思瑤說，海外國會學者也關心台灣立院發展，提出藍白國會擴權法案是顛覆法治理念，縱使有部分國家有藐視國會罪，但沒有民主國家因為政府官員履行備詢回嘴或辯論，遭到指控，藍白只是將藐視國會罪當作加深國會分歧、打擊政府的制度工具，況且上周已有6位立委送醫，難道要重蹈覆轍嗎？請韓院長深思。