由於2022年全球面臨股債雙跌的窘境，去年開發金因壽險投資部位未實現評價損失衝擊，導致最後無法發放股息、股利掛零，是11年來首見，2023年獲利回穩，稅後純益189.4億元，年增16％，每股盈餘1.13元，因此今年恢復發放股利。
先前法人預期開發金現金股利可望每股0.5到0.6元左右水準，如今開發金董事會決議每股配發0.5元現金股利，算是符合預期，換算股利配發率約44％。
開發金26日董事會拍板2023年盈餘分派，每股配發現金股利0.5元，以26日開發金收盤價13.45元計算，現金股利殖利率約3.71％，以2023年EPS 1.13元來看，股息配發率約44％。
由於2022年全球面臨股債雙跌的窘境，去年開發金因壽險投資部位未實現評價損失衝擊，導致最後無法發放股息、股利掛零，是11年來首見，2023年獲利回穩，稅後純益189.4億元，年增16％，每股盈餘1.13元，因此今年恢復發放股利。
先前法人預期開發金現金股利可望每股0.5到0.6元左右水準，如今開發金董事會決議每股配發0.5元現金股利，算是符合預期，換算股利配發率約44％。
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