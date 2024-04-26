由於2022年全球面臨股債雙跌的窘境，去年開發金因壽險投資部位未實現評價損失衝擊，導致最後無法發放股息、股利掛零，是11年來首見，2023年獲利回穩，稅後純益189.4億元，年增16％，每股盈餘1.13元，因此今年恢復發放股利。

先前法人預期開發金現金股利可望每股0.5到0.6元左右水準，如今開發金董事會決議每股配發0.5元現金股利，算是符合預期，換算股利配發率約44％。