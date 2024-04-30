皇昌第1季營收23.39億元，年增11.56％，而在工程毛利率較佳下，皇昌公告今年3月單月稅後純益0.38億元，每股盈餘0.16元。優於去年同期的0.08元。

皇昌指出，將持續積極參與公共建設，雖疫情後高科技廠房建廠高峰期過，但市場缺工缺料及價格上漲已成長期趨勢，公司將慎選承攬工程，追求穩定營收、獲利。

據了解，皇昌今年已拿下2筆工程案，包括工程總價163.6億元的「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程」。以及「新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程」，此案為JV案，皇昌取得工程量約26億元。

近年積極爭取的海事工程相關案量，應是皇昌營收獲利提升的原因之一；皇昌指出，公司擁有自己的船機達37艘，並擁有台籍技術、工程人員9百多人、外籍1400多人，合計2千多人，能減少全台缺工的困境。

皇昌指出，相關人員優勢也反應在公司的海事工程進度上，原定2025年底完工的第三座液化天然氣工程一期，工程將超前在今年5月完工，年底前完成驗收；而二期的觀塘接收站工程原定2028年完工，以目前的工程進度來看，也有機會提早一年半完工，超前的工程進度將反應在營收表現上。

對於未來的營運前景，皇昌表示，公司後續將以實績、資源優勢，繼續爭取海事工程案，初估未來2年台灣的相關工程商機上看1,500億元，包括更多的液化天然氣工程，以及台北港商灣建設工程等，因此適度的擴大股本，將有助公司承攬工程案量、以及業績的成長。

皇昌今年每股將配發0.4元現金股利、盈餘轉增資配發股票股利1.4元。除權後股本將由現行的23.75億元，擴大至27.075億元。