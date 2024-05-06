樺漢三大事業體4月營收分別為工控設計20.0億元、年增15.3%、比重17.5%，品牌通路47.4億元、年增51.4%、比重41.7%，系統整合46.5億元、年增4.2%、比重40.8%；其中，樺漢個體(包含全資子公司)營收達13.7億元、年增率達1.3%，累計前4月營收達57.5億元、年增4.9%。

樺漢4月營收主要受惠於智慧製造、智慧零售與金融、智能居家與辦公等產業客戶對於集團ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)平台業務中的設備與服務需求大幅提升，包括AI技術應用、ESG節能減碳應用等之AIoT智慧製造解決方案、新能源整合方案等，是集團旗下工控設計、品牌通路4月業績繳出年增率15.3%、51.4%的關鍵原因。

展望2024年第二季，樺漢接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.1~1.2左右的水準，良好的訂單能見度，有信心交出優於第一季營運之表現，且持續實現全年營運季季高的成長態勢。樺漢經營團隊們始終堅持以工業電腦IPC關鍵核心價值，自2011年起啟動以五年為一個周期的營運短、中、長期計畫，致力打造成為工業電腦界最大的軟硬雲整合大廠，如今樺漢落實IPC3.0(2021年至2025年)執行策略，「一競爭力領先、二擴大規模優勢、三技術升級與聚焦市場」，同時開拓ESaaS平台全球接單動能，力拚2025年銷售業績較2021年成長50%，獲利較2021年翻倍成長之目標。

樺漢集團致力深化ESG及企業永續經營主軸，於第十屆證交所辦理之上市公司治理評鑑首度榮獲排名第一級距前5%之殊榮，於2020年從排名前35%大幅提升，凸顯樺漢近年來致力於推動於「董事會結構與運作、提升資訊透明度、維護股東權益及平等對待股東、及落實企業永續發展」，並視為企業核心價值並融入經營策略中，接軌各項國際產業規範，成為行業中的標竿企業。用創新技術或生意模式為公司與客戶提升整體價值與競爭力，為股東與員工、企業及社會創造最高投資報酬率，同時致力成為全球IPC與AIoT的領導者，提供通路商與品牌商所需的速度、品質、工程服務、彈性、成本與附加價值，打造綠色永續的產業，戮力追求企業永續創新成長。