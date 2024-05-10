寶成持股51.11％的重要子公司－裕元工業，自結4月營收為6.5億美元，折合約210.02億元，年減5％，其中，製鞋業務年增2.5％；累計今年前四月營收則為26.52億美元，年減5％，其中製鞋業務，年增0.6％。
另由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結4月營收為人民幣16.23億元，折合約2.25億美元，年減12.3％，累計今年前四月營收為人民幣70.23億元，折合約9.73億美元，年減8.6％。
寶成（9904）10日公布自結4月營收210.82億元，月增0.1％、年增0.6％，這是繼2022月11月以後，首度出現單月合併營收，呈現年、月雙增的好成績。不過，累計今年前四月合併營收843.62億元，年減1.1％。
寶成持股51.11％的重要子公司－裕元工業，自結4月營收為6.5億美元，折合約210.02億元，年減5％，其中，製鞋業務年增2.5％；累計今年前四月營收則為26.52億美元，年減5％，其中製鞋業務，年增0.6％。
另由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結4月營收為人民幣16.23億元，折合約2.25億美元，年減12.3％，累計今年前四月營收為人民幣70.23億元，折合約9.73億美元，年減8.6％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。