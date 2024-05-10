寶成持股51.11％的重要子公司－裕元工業，自結4月營收為6.5億美元，折合約210.02億元，年減5％，其中，製鞋業務年增2.5％；累計今年前四月營收則為26.52億美元，年減5％，其中製鞋業務，年增0.6％。

另由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結4月營收為人民幣16.23億元，折合約2.25億美元，年減12.3％，累計今年前四月營收為人民幣70.23億元，折合約9.73億美元，年減8.6％。

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朋億＊4月營收9.61億元 創單月歷年次高
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