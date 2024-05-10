寶成（9904）10日公布自結4月營收210.82億元，月增0.1％、年增0.6％，這是繼2022月11月以後，首度出現單月合併營收，呈現年、月雙增的好成績。不過，累計今年前四月合併營收843.62億元，年減1.1％。