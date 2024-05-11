科科科技4月合併營收2.35億元，月減11％、年減4.6％，累計前4月營收10.15億元、年增2.2％。

展望後市，科科科技對於下半年營運表現優於上半年有信心，一方面攜手多家電信營運商擴大KKBOX在台音樂串流市占率，帶動現金流快速提升；另方面，運用AI多媒體科技技術品牌BlendVision，複製台灣成功商模，擴大應用於日本市場，追求快速成長。

科科科技第一季營業利益直追去年全年表現，主要受惠音樂串流服務KKBOX與台灣大哥大策略結盟後，複製過往與大型電信營運商建立雙贏的商務策略，一舉將來自電信通路營收占比拉高到46％。

科科科技持續擴展市場與提升研發技術，在日本辦公室人員與高階研發人才穩定增長，年度經常性收入穩健提升、成本費用嚴格控管下，科科科技第一季營業毛利率41.4％，營業利益率自去年2.1％提升至今年首季8％。

再者，科科科技持續攜手多家台灣電信營運商擴大KKBOX在台市占有率，隨著KKBOX訂閱會員數擴增，推升今年經常性收入，帶動營業毛利、營業活動現金流快速提升。

另一方面，憑藉多年累積的品牌價值、AI技術應用、多媒體串流SaaS產品、高階軟體人才等，構築高競爭力護城河，將AI多媒體科技技術為主軸品牌BlendVision延伸串流標準化產品與軟體服務（B2B），擴大應用於日本市場，包括音樂、電視台、中小企業等，為科科科技開啟下一波跳躍式快速成長的新里程。