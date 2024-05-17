哪些工作能領高薪近期討論不斷，一名網友轉發日本媒體的統計結果，發現日本年薪排名前十的產業，竟然沒有工程師；前三名分別是飛行員、醫師和法務，讓不少台灣網友跌破眼鏡。畢竟在台灣，工程師可以說是高薪的代表。但也有網友認為，台灣科技業本來就比日本強，這樣比根本沒意義。

一名網友日前在Dcard上轉發一則日本新聞，指出日本高薪工作的排行，似乎都是比較傳統的高薪行業。與台灣的工程師相比，日本工程師的命運截然不同。

從照片中可見，日本年薪最高的前五名工作為：飛行員1779萬日圓（約新台幣370萬）、醫師1436萬日圓（約新台幣300萬）、法務1121萬日圓（約新台幣230萬）、大學教授1074萬日圓（約新台幣220萬）、金融保險人員947萬日圓（約新台幣200萬）。而工程師連前10名都沒進去，只排在第14名，年收入約688萬日圓（約新台幣140萬）。

貼文引起網友討論，不少人搖頭說，日本偏向「文組社會」，台灣則是只要跟科技業沾上邊的工作，基本上薪水都會比較高，所以比起來沒意義。「日本科研人員超累的，文組還是上層人士」、「日本和台灣強的產業不一樣，沒必要比」、「日本的工作階級，第一等是商業和金融業；工程師可能連三等都排不上」、「以為台灣科技業屌打日本是常識」。