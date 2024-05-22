由勞動部舉辦、屏東地區一年一度規模最大的就業博覽會將於25日在屏東縣立體育館登場，總共有60家廠商提供1200個工作機會，近8成職缺工作地點在高屏地區，當中有月薪4萬元以上的工程師、6萬5000元以上的藥師，歡迎求職民眾踴躍參加。

勞動部指出，此次就業博覽會包括製造業、批發零售業、餐飲服務業、長照服務業等，有雲雀國際、南部化成、家樂福、輝創電子、南仁湖等公司，都開出主管級職缺，有儲備店經理、財務會計主管、客服部經理等。

另外，還有大江生醫、台利達環保、國軍高雄總醫院屏東分院及昇恆昌公司等，分別開出月薪4萬元以上研發工程師、資訊工程師、約70萬年薪的護理師，以及月薪6萬5000元以上藥師；而知名廠商星巴克Starbucks、海尼根、特力屋，以及台灣先進酒精公司等企業，則首次在屏東就博會找尋在地人才就業。

勞動部表示，活動當天特別規畫免費限額「證照拍攝」及妝髮服務，以及專人職涯諮詢、履歷健檢，另設置履歷e化區，提供求職者在現場修改及列印履歷，讓求職者應徵工作更加分，另外想獲得勞工保險、勞保年金等最新資訊，勞工保險局屏東辦事處當日也在現場提供諮詢服務。

勞動部強調，活動會場當天有免費接駁車服務，從上午8點半開始在屏東轉運站發車，每15分鐘1班，歡迎民眾多加利用，此次就博會詳細資訊可撥打屏東就業中心（08）755-9955、潮州就業中心（08）788-2214洽詢，也可透過台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）取得最新徵才訊息。