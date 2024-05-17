元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(00940，簡稱：元大臺灣價值高息ETF基金)追蹤「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」。臺灣指數公司17日公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」2024年第1次成份股定期審核結果。成份股納入和刪除之變動將自2024年5月17日（星期五）交易結束後生效，亦即自2024年5月20日（星期一）起生效。