00940（元大台灣價值高息）本周是換股調整高峰期，將在周五（24日）執行完畢。今（23日）投信10大賣超股中，有7檔是00940剔除調整名單，其中神達成重災股，6天暴砍逾6.5萬張，而外資趁機撿便宜，掃貨約7萬張，與投信上演你丟我撿的戲碼。

投信今賣超前10名股票中，神達、佳世達、上海商銀、寶成、統一、光寶科及南茂7檔，確定是被00940刪除成分股，而長榮、矽格2檔則是保留股，但長榮近5個交易日也被投信賣超34644張，外資與投信對作，連續5天進場吃貨。長榮近期在00940權重持續下滑，明（24）日最後一天調整完畢，權重占比才會拍板定案。

投信今賣超前10大個股，依序為神達（3706 ）減14629張、佳世達（2352）減14525張、上海商銀（5876）減8959張、寶成（9904）減8340張、統一（1216）減7346張、光寶科（2301）減7281張、矽格（6257）減5737張、長榮（2603）減5629張、南亞（1303）減5558張、南茂（8150）減5130張、

00940刪除21檔成分股如下：統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大。