會議一開始，投保中心針對長榮遭證交所開罰20萬違約金一事，要求長榮回應，董事長張衍義表示，長榮已經先繳交20萬元違約金，在收集完整資料後已向證交所提出申覆，提請證交所撤銷原先處置。

另外，有股東發言指出，有心人士濫告長榮公司、董事，影響廣大股東權益，請公司應有作為，張衍義對於此事感到遺憾、無奈。陳錦旋則回應指出，小股東提告巴拿馬長榮PP（Permanent President，常任董事長）不是張國華，而是張國煒或張國明，巴拿馬官方網站上面登記，目前為止的PP都是張國華，用長榮海運PP不是張國華的前題做的文章，說EIS交易無效300億元蒸發，這非常誇張的說法，也相信檢察官不會不知道這點，長榮海運這麼嚴謹，不會不去弄清楚長榮國際巴拿馬代表的是誰，可以很確定，這部分在法定上面來講，商業登記上就是明確無疑的代表人認定標準；但是否可以提告，推測長榮海運不會這麼做，不然有心人又要說在威脅股東。

今年3月林文鵬按鈴控告張國華內線交易及特別背信等罪等，今天一直針對相關事情質問公司，陳錦旋答覆股東律師群指出，所有關係人交易都是嚴謹適用法令，提案跟董事會議決過程都遵循法令規章，證交所處罰違約金是認定誤差，實質上有無違反法令要法院認定，內線交易不是「你說了算」。

對於長榮海運出售長榮航是否涉及內線交易，陳錦旋指出，去年6月19日董事會決議出售長榮航，因為是否確定會成交、交易金額與交易日期等事項均有不確定性，因此不需在董事會決議後立即發布重訊，而是待實際執行董事會處分決議、賣出實際成交金額累計達公告標準(新台幣三億)再行公告。會計師事務所為求嚴謹，亦以去識別化方式致電證交所，詢問類此交易是否應於董事會決議通過時，即於公開資訊觀測站進行重大訊息公告？證交所承辦人員則說明，在不確定交易對象、股數及金額之條件下，不進行重大訊息公告似未有不合理之處，但仍回歸公司管理單位自行判斷。

長榮採納證交所及會計師事務所回復專業意見後，依此判斷董事會通過於集中市場出售長榮航空股權決議，應非屬公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條第1項之情形，應無立即發布重大訊息必要，所以未在6月19日董事會通過決議後立即發布重大訊息，而是在去年8月11日在公開資訊觀測站申報後，分別於112年8月14日及同年月21日實際成交且交易金額達公告標準時公告。