長榮今年預估資本支出約26.29億美元，其中船舶設備購置支出約22.43億美元，機械設備約1.26億美元，貨櫃設備約2.6億美元。2025年預估重大資本支出約15.14億美元，主要在船舶備購置支出。長榮基於市場需求，持續規畫各型船必要的造船或租船方案，進行汰舊換新，長榮海運目前營運船隊共計217艘，運能165萬TEU。已簽約的新船訂單尚有62艘待交付，運能約76萬TEU。2024年預計23艘新船交付，新增運能約21萬TEU；2025年20艘，約17萬TEU；2026年8艘，約14萬TEU；2027年14艘，約23萬TEU；2028年2艘，約3萬TEU。

高雄第七貨櫃中心一期自去5月1日啟用至今，船邊作業效率穩定提升，配合長榮貨櫃通平台的使用，領交櫃效率良好。二期預計今年7月1日開始正式營運，屆時長榮於高雄港將以七櫃為重心，而四櫃將會安排退租歸還港務公司。

對於美東碼頭工會勞資合約協商進度，長榮指出，美國東岸勞資合約將於今年9/30到期，目前雙方仍在協商，尚未達成協議。長榮在巴拿馬投資專用碼頭CCT(Colon Container Terminal)，如遇有罷工或怠工的情況，可以支援做為緊急的調節之用。