今年7月將迎來全球矚目的巴黎奧運，臺灣企銀信用卡好康優惠一波波，陪你一起吃好料、追賽事。即日起至2024年9月30日，至肯德基大啖炸雞或必勝客外帶比薩回家看電視，用臺灣企銀信用卡至指定門市消費，單筆刷卡新臺幣500元（含）以上，筆筆回饋15元。想去巴黎躬逢其盛，指定期間刷卡買機票或訂房，最高回饋3,500元，相當於可多買一張巴黎迪士尼樂園門票。

2024年6月1日起至8月31日持臺灣企銀信用卡，於指定通路如華航、長榮、星宇、阿聯酋等國內外航空購買機票，或於各大旅行社及訂房網如雄獅、東南、Agoda、Hotels.com等訂飯店或旅遊行程，或海外當地消費每月累積達15,000元（含）以上，除了原本現金回饋，加碼再享3％刷卡金，每人每月上限3,000元（需登錄）。

旅遊首選臺灣企銀「藝Fun卡」，無上限現金回饋外，消費滿額可免費參觀國內外百大指定博物館，另在國內旅行社、航空公司、訂房網等指定通路，每戶每月最高回饋500元刷卡金（需登錄），8月底前搭配暑假3％加碼，每月最高可拿3,500元刷卡金，絕對是旅遊必備神卡。

持鈦金商旅卡或銀色之愛信用卡，8月底前國內旅行社、飯店住宿、交通運輸等通路已額外加碼1.2％，搭配暑假活動換算回饋達4.8％，還享3,000萬旅平險。海外當地消費以臺灣企銀信用卡支付，基本2％現金回饋再享加碼3％刷卡金回饋。

臺灣企銀響應世界環保日，持永續生活卡於2024年6月5日至6月12日，在里仁、義美食品、棉花田等國內健康生機店，或台灣迪卡儂、歐都納等戶外用品店消費，或搭乘高鐵、台鐵、公車客運等綠色運輸，原現金回饋外，再享6.5％限時加碼上限100元。