第26屆《讀者文摘》信譽品牌今（3）日舉辦頒獎典禮，律師主持人謝震武連續11年獲得「最受信賴電視新聞、時事節目主持人」，擁有優秀的學術背景、專業素養和自律性使他在電視界獨具領導地位。而他過去幾年都跟黃子佼並列此獎，如今對方崩盤，謝震武今被問此事，低調不願回應，領完獎就火速離開現場。

面對媒體上前關心，謝震武表示要趕去錄影，不方便接受訪問，邊走邊說：「連續11年得到這個獎項很不容易，在經歷一次大選之後，又可以得到，真的彌足珍貴，希望可以透過這個獎項，讓台灣人知道信賴彼此非常重要。」媒體接著問「如何給人維持信賴感？」，謝震武則說：「不忘初心吧！」

謝震武（右）過去多次跟黃子佼一起並列獎項。（讀者文摘提供）

而過去跟他多次在此活動同台的黃子佼因＃MeToo事件淡出演藝圈，正面形象跌落谷底，如何看待崩盤的人？謝震武低調說：「希望大家都能做好自己本分的事就好。」

謝震武獲獎表示，台灣新聞界人才輩出，他可以得獎非常感謝，心中除了喜悅，更多了一份責任和惶恐，「去年是台灣的大選年，每到這時候台灣就會出現對立和撕裂，讓台灣社會脆弱的信賴幾乎蕩然無存。政治上如此，沒想到一個無辜受虐的孩子竟會如此悲慘的離世，這更讓大家對辛苦幾十年建立的社會安全網毫無信賴可言。這一切的一切更讓這個獎顯得彌足珍貴，希望從這個獎開始，讓台灣不管政治、社會各方面都能重新拾回信賴，這2個字非常重要，自己會繼續努力」。