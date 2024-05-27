好看娛樂全新實境節目《我的明星村長》由5位明星藝人卜學亮、郭泓志、姚元浩、Matzka、禾浩辰以實習村長的方式，跟著在地村長體驗村莊各種生活，激發出各種值得一看的火花。卜學亮今（27）日接受媒體聯訪，除笑虧自己膝蓋、肩頸、手腕吃不消外，也分享出道30多年來的心路歷程，且談及恩師跟張小燕的近況。

黃子佼去年6月因為「＃MeToo」風波，正面形象跌落谷底，日前又因持有未成年不雅片遭約談，全案已進入司法程序。卜學亮今坦言沒跟黃子佼有聯絡，會偶爾關心恩師張小燕，「就是關心，該做的還是做到，我們也不能替她回答問題」。

卜學亮心疼恩師張小燕受牽連。(圖／中時資料照)

卜學亮說，其實自己跟跟張小燕的關係早已昇華成為家人，坦承年輕時遇到她，都會想躲得遠遠的，隨著年紀與歷練增長後，才知道原來張小燕都在用身教帶給他們很棒的榜樣，「我是個嘴比較笨的人，不太會說甜言蜜語，就只會傳個訊息表達關心，偶爾約約吃飯，很多事情她會默默去做，現在退休後只會做一些公益的事情，有時遇到困惑的狀況可以去問她，少走一些冤枉路，是個有智慧的長輩」。

針對陸續日子來的新聞事件，卜學亮直言，自己從不去評論別人的事，家人也很少看新聞，「他們知道我身邊的人是什麼樣子，也知道我這個為人，所以不用多做解釋」。老婆跟2個女兒們也看很開，就算是自己的事情被媒體寫錯也不會想說要更正。

卜學亮的27歲大女兒現在在擔任人資工作，小女兒則是在貿易公司，笑言他們說時後一起出去，自己被路人認出來要求拍照，女兒們都會躲得遠遠的，希望不要對外聊太多她們的事。