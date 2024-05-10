王偉忠、郭子乾、于子育今（10）日彩排舞台劇《謝謝大家收看》。他的子弟兵小S，其大女兒Elly是學霸，日前已申請上南加大（USC）及加州柏克萊大學（UC Berkeley），王偉忠與有榮焉，他笑說小S當天就跟他報喜，甚至開心到哭，王偉忠卻虧小S：「女兒不管讀什麼學校，學歷都比妳高很多啊！」

而張小燕因徒弟黃子佼的性醜聞受到波及，王偉忠坦言和張小燕已一陣子沒碰面，先前聚餐曾問她要不要復出，但她回：「已真的退休。」至於黃子佼未來動向，王偉忠也感嘆：「人生還是要復出，但行業有很多選擇，每個人該受的法律還是要去處理、還是要承擔。」

王偉忠（左起）、于子育、郭子乾今為舞台劇彩排。（圖／金星文創提供）

王偉忠監製並主演的舞台劇《謝謝大家收看》，今報喜台北場完銷，且高雄加演場開賣，這次將北、中、南演出，也是他最後一次以演員身份上台，「我還有戲在做，也有更多想做的事情，未來就是把幕後做好。」

王偉忠在舞台劇中回顧自己四十年的電視圈經歷，對電視媒體興衰有所著墨；郭子乾爆料，大家都以為偉忠哥的生活一定都很有趣，這次他把不為人知的親情愛情友情都搬上舞台，郭子乾笑說：「原來我們偉忠哥有這麼多『不堪回首』的往事！」于子育則覺得每次演出都像夢一場，很珍惜。