Lulu黃路梓茵今（9日）出席喜憨兒基金會募款活動，這是她繼黃子佼諸多風波、她在臉書上譴責黃子佼後首度公開接受訪問。她在上月的運動品牌活動後快閃離開現場，爆發激烈的追逐衝突，她今解釋：「畢竟吃人頭路（台語），要尊重品牌方，如果我停下來受訪很白目，我知道媒體們也要工作，很多事情不是我們可以決定的，當天不知道要如何處理，我也擔心會影響到品牌、公關公司」。

網紅陳沂當時砲轟她當天的落跑行為，怒嗆「愛馬仕不知道要不要退回去？」，Lulu今坦言，不解對方怎麼會有這樣的疑問，「我談與不談都不能改變什麼事，因為做錯就是做錯，他是我師父就是我師父，我多說無益的話，我何必要談？」意指仍視黃子佼為師父。

Lulu黃路梓茵今現身做公益。（圖／林士傑攝）

她認為，近期的很多事情、疑問已經不是「問題」，「我覺得不需要延伸，因為這已經不是為了討論保護小朋友、受害者，焦點已經跑掉了」。 她說她不會為此感到委屈，認為一切都是宇宙的安排，自己該面對的就會面對，絕對不會逃避，「以我的立場，我也沒辦法多說什麽，我只能照我看到、我所知道的來做描述，我知道自己會遇到這些事情，我比較擔心身邊工作人員，希望大家都能平安」。

Lulu黃路梓茵今氣色很好。（圖／林士傑攝）

被問到近期是否有跟黃子佼聯絡？她強調沒有，「就對跟小燕姐也是一樣，我覺得現在的這個時間，我們晚輩跟長輩們保持一個適當的空間，我覺得彼此都會比較舒服」。

Lulu去年完成三金主持殊榮，今坦言今年有陸續接到洽談，目前還不知道結果，她謙虛表示自己抱持著服務的心情，如果再次接到主持棒一定會非常感激。

Lulu今擔任公益大使，出席喜憨兒基金會於母親節前夕舉辦的募款記者會，「這活動真的很有意義，我們那天跟憨兒一起去偏鄉送麵包到部落給小朋友，讓憨兒知道他們也可以幫助別人，實踐自我價值」。