今天是母親節，台北巿立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇指出，有時候不要開別人家庭的玩笑，日前一名女性朋友的公司發母親節康乃馨，但她媽媽過世不想拿，沒想到配發的同事說「不然拿給妳爸啊」，讓她超想衝去搧同事一巴掌。

姜冠宇昨天在臉書發文，事情發生在前幾天，朋友的公司在發康乃馨，配發同事很大聲問朋友要不要拿，但朋友的媽媽已經過世，難過嘆氣「我拿給誰啊？」 結果同事竟然很輕鬆平常地說「不然拿給妳爸啊。」當場朋友超想走過去搧那位同事一巴掌，但是她忍下來了。

姜冠宇表示，雖然不知道這之間是不是有什麼職場過節，但要知道，有些人即便家人離開，不要說每逢過節，其實每一天都在思念過世的家人，翻閱著已故親人在安寧病房留下來的日記。姜冠宇直言，不是每一個家庭都是完整的，有些事、有些話要小心表達，最後祝福大家母親健康快樂，還有一些在天上的母親，也能看孩子幸福長大。

貼文PO出後，許多網友紛紛留言：「看了真難過，要珍惜媽媽在的日子」、「我的母親也是在天上，20年前被診斷出轉移性乳癌，沒多久就過世了，這種玩笑真的不要開」、「無腦的職場同事，又在別人心上割了一刀」。