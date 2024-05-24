台大法律系畢業、曾在知名律師事務所實習的鄭姓實習律師，去年（2023年）5月與事務所同事聚餐，酒後開著爸爸的賓士回家，在萬芳交流道高速撞上停等紅燈的3部轎車，其中1名高姓男駕駛傷重不治，鄭男則是昏迷入院，2個月後才康復出院，台北地方法院由國民法官審理後，今天（24日）依酒駕致死罪判囚7年半。

26歲鄭男於去年5月5日晚間與律師事務所同事餐敘飲酒後，因酒醉一度路倒，5月6日清晨5時許，鄭男回到停車處，酒後駕駛賓士上路，車子行經萬芳交流道，因酒醉撞上停等紅燈的3部轎車，其中54歲的高姓吊車司機送醫後不治。

據了解，死者高男家中還有2個正在讀大學的孩子，平時還需照顧年邁母親，未料一早出門上班遭遇死劫。

肇事的鄭男則是昏迷送醫，經抽血檢測發現酒測值高達0.83毫克，在醫院躺了2個多月才清醒出院，去年8月間，檢察官以被告身分傳喚鄭男到案說明，鄭男對於事故聲稱什麼都忘了，且認為賠償金過高，至今未與死者家屬達成和解。

國民法官庭審理後今天宣判，認為鄭男確有服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死之犯行，復考量本案被告知法犯法，犯罪行為惡性重大，犯罪所生危害至鉅，仍爭執酒後駕車意圖，未同理被害家屬心情，迫使被害家屬接受賠償金，然其家庭支持良好，更生可能性高等情，判決被告有期徒刑7年6月。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！