今天（26日）早上7時許，台北市中山區發生一起警員酒駕，開車開到睡著，被轄區警員攔查拒測的離譜事件，服勤於汐止分局的林姓警員，休假找友人喝酒，早上因找不到代駕，居然自己開車返家，由於喝酒疲累，開到林森北路與市民大道口時，在駕駛座上睡著，民眾發現報警處理，而這名警員當場拒測，汐止分局接獲通報，依規定記一大過處份，並調離現職。

據了解，這名林姓警員，昨天休假，到台北市信義區酒吧跟朋友喝酒聊天，而今天早上因為找不到代駕，居然冒險違規開車返家，沒想到開到一半直接在車上睡著，被民眾發現報警處理。

汐止分局表示，林姓警員部分將依規定記一大過，並調整至警備隊服務及列管加強輔導；本分局對於員警違紀情事絕對深入調查，絕不護短、不庇縱、嚴予查究並斷然處置，並持續利用各項集(機)會教育所屬員警，恪遵各項法紀要求，避免是類情形發生。

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