影像由警方提供

金門地區今(22)日清晨驚傳一起情殺案！ 一名楊姓男子疑因感情糾紛至KTV飲酒時接獲前女友之莊姓現任男友電話相約談判。楊男駕車前往，於金湖鎮新市里中正路發現莊男站立於路旁，竟一時醋勁大發開車直接衝撞莊男，因而導致莊男頭部、腿部受傷，因清晨突傳的撞擊巨響也驚醒附近居民探頭圍觀報警。警方獲報案後立即趕赴現場，將莊男送醫救治，並當場將楊男壓制逮捕偵辦。

金門新市里中正路今日清晨驚傳一起情殺案！一名楊姓男子疑因感情糾紛開車衝撞相約談判的莊男，警方獲報案後立即趕赴現場，將楊男壓制逮捕偵辦。(圖／民眾提供)

驚方指出，今日清晨5時03分許，有民眾報案金湖鎮中正路發生車禍，警方獲報到場後發現2輛汽車碰撞，經調查後發現，係因男女感情糾紛所引起。楊男於KTV消費飲酒時，接獲另名莊男電話相約談判。楊男駕車前往，於中正路發現莊男站立於路旁，竟一時醋勁大發，駕車衝撞莊男，因而導致莊男頭部、腿部受傷，車輛也部分損毀。警方獲報案後，立即趕赴現場，將莊男送醫救治，並當場將楊男壓制逮捕偵辦，楊男經酒測，酒測值為0.46MG／L，全案依違反刑法殺人未遂罪及酒後駕車罪偵辦。

金門新市里中正路今日清晨驚傳一起情殺案！一名楊姓男子疑因感情糾紛開車衝撞相約談判的莊男，警方獲報案後立即趕赴現場，將楊男壓制逮捕偵辦。(圖／民眾提供)

金湖警分局長楊志源呼籲，如發生情感糾紛，暴力是不能解決問題，男女應以理性溝通、和平方式處理，如一時的衝動而誤觸法律，後果往往令人後悔。