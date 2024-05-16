高雄22歲葉姓女騎士，（14日）凌晨02時許，騎車行經鼓山區明華路段時，紅燈右轉至博愛二路，遭警方攔查。（翻攝畫面）

高雄22歲葉姓女騎士，（14日）凌晨02時許，騎車行經鼓山區明華路段時，紅燈右轉至博愛二路，遭警方攔查，葉女身上散發濃厚酒氣，經詢問得知原來葉女因失戀，約好友一同至KTV飲酒療傷，員警聽聞後詢問女子為何不指定代駕返家？沒想到葉女竟回答「坐車很貴、想省錢！」最終因酒測值達每公升0.52毫克，當場遭逮捕送辦，酒駕代價將遠超出指定代駕的費用，實在是得不償失！

據了解，葉姓女子於13日晚間21時許，與好友一同至鼓山區某KTV飲酒歡唱，想藉此治癒情傷，直到隔日凌晨02時才總算盡興而歸，眾友人雖規勸葉女應搭乘計程車離開，然而她卻心存僥倖，自認不會剛好遇到警察，為了節省交通費用就直接騎車上路，途中就因未注意到交通號誌，違規紅燈右轉而遭警方鎖定攔查，而員警一攔下葉女就聞到她渾身酒氣，緊接著詢問「你喝很多酒哦？」，女子也坦然向員警坦承自己是因為失戀難過才會借酒澆愁，原本只是想要省下交通費用，殊不知最後卻因小失大，除了要承擔酒駕的司法刑責及高額罰鍰，所駕駛的車輛更將遭當場扣繳牌照2年，與友人飲酒不僅沒有順利排解憂愁，反而愁上加愁、悔不當初。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，酒後駕車，害人害己，駕駛人需重視法令，切勿心存僥倖、以身試法，落實「酒駕零容忍」，共同維護用路人與自身的安全。

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