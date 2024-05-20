北市松山慈祐宮18日舉辦遶境活動，隔天平安餐會，呂姓男子與詹、盧姓舊識，酒後發生口角，19日晚間9時許，在景勤公園扭打，呂持彈簧刀刺傷2人，警方案發後，根據目擊者指證，逮捕39歲呂男到案，訊後依殺人未遂罪送辦。

警方表示，昨（19日）20時許，接獲北醫附設醫院通報有2名傷者遭砍傷送醫，經警方到場了解，傷者係由朋友自行駕車送至北醫，經查傷者29歲詹、30歲盧2人腹部中刀，臟器外露，詹男到院已意識不清，盧男尚能言語，惟經警方詢問卻稱不知係遭何人砍傷，且案情避重就輕，2名傷者經手術後均送加護病房觀察，目前尚無生命危險。

警方獲報後，立即成立專案小組進行偵辦，經查係傷者2人於19日參加慈祐宮主辦之平安餐活動，於飲酒後離開路上與呂姓犯嫌起口角爭執，遭其持刀刺傷，經警方擴大調閱監視器分析比對，並偵詢傷者同桌友人後，鎖定呂姓男子涉有重嫌，於20日凌晨2時許，向臺北地檢署檢察官聲請拘票獲准，並於3時50分許於拘提呂姓犯嫌到案，查扣犯案所穿之外套及彈簧刀，全案偵詢後依刑法殺人未遂罪嫌，移送臺北地檢署偵辦。

信義分局呼籲，如遇酒後糾紛應盡速離開現場或尋求正當管道協助，切莫因一時衝動，訴諸暴力等不法手段，影響社會秩序、挑戰警方執法決心，犯罪分子若心存僥倖，意圖危害社會治安，必將嚴辦不貸。

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