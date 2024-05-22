【中捷隨機砍人】「英雄們」見義勇為合力制伏兇嫌 盧秀燕感動：終身免費搭捷運 @ChinaTimes

台中捷運車廂昨天發生砍人案，震驚社會，一名網友好奇詢問，如果這時有防身噴霧，在對方持有利器的情況下，噴了會有幫助嗎？對此，內行人指出防身噴霧一定有用，30秒內會淚流滿面，連壯漢也喪失行動力，但缺點是周圍的人一同中招。

台中捷運昨天（21日）上午11時左右發生隨機砍人事件，20歲洪姓嫌犯攜帶1把菜刀、2把水果刀在車廂砍人，造成2人受傷，而一名28歲的長髮哥英勇挺身而出與嫌犯扭打，臉上還因此受傷，讓民眾大讚是英雄。

砍人事件發生後，如何自保防身成為大眾討論的話題，有網友昨天在PTT發文，指出防身噴霧是最平易近人的防身物品之一，好奇問如果有帶防身噴霧，在中捷車廂這種密閉空間內，以及對方持有利器的情況下，使用了會有幫助嗎？

問題一出，引起大批網友討論，有人認為一定有用，但是周圍的人也會被波及，「有用，大約30秒內就會淚流滿面」、「只是周圍的人也會中招」、「車廂是密閉空間，一噴下去，直接範圍技」、「能噴到臉一定有用，之前看過路殺棒球隊，再壯被噴到都是喪失行動力」、「噴得到眼睛有用，但亂揮刀狀態也是危險」。但也有人表示用處不大，「沒用，轉身跑才是正解」、「 會變成瘋狂亂揮舞」。