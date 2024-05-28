中部檢警環合作在台中市太平區查獲唐振工業及嘉仕寶工業兩公司，將含重金屬廢水非法排放到大里溪，期間各長達3至5年，各省下高達1億2649萬及6312萬餘元的廢水處理費，警方將兩業者及幹部等人依違反《水汙染防治法》及公共危險罪嫌送辦，台中檢方近日偵結，起訴兩公司、負責人及幹部等共8人。

台中市太平區金屬電鍍產業密集，水污染列管電鍍業有91家，環保局自2020年起共稽查848家次，處分百件次，處分總金額約3350萬。台中檢方獲得情資，指揮保七總隊第三大隊第二中隊、中區環境管理中心及台中市環境保局組成專案小組，再查獲唐振及嘉仕寶兩業者不法排放廢水。

中部檢警環2022年及2023年在台中市太平區查獲唐振工業及嘉仕寶工業兩公司，將含重金屬廢水非法排放到大里溪，期間各長達3至5年，估計不法獲利各高達1億2649萬及6312萬餘元。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

警方調查，金屬表面處理業者唐振及嘉仕堡工業公司，僅申請廢水廠內存儲，桶槽滿後竟未依規定、合法委託廢水運送及排放處理，擅自私設管線或調整流向，將含有重金屬的廢水非法排放到廠外溝渠，匯流至大里溪。

專案小組在2022年12月15日搜索唐振工業、2023年4月19日搜索各嘉仕寶工業公司，查獲非法排放廢水，並查扣沈水馬達及帳冊等證物，並當場勒令停工。

警方表示，兩工廠環境老舊、設備簡陋，唐振公司自2019年至2022年、嘉仕寶則自2018年至2023年長期非法排放廢水，稽查人員依公司產品生產量，估算出製造廢水量及非法總排放量，並依合法處理市價初估，唐振從中謀取不法利益高達1億2649萬元、嘉仕寶則為6312萬餘元。

警方將唐振葉姓現場管理人、王姓廠長；嘉仕寶王姓負責人、王姓廠長及操作幹部等6人依違反《水污染防治法》及公共危險罪嫌送辦，全案檢方近日偵結，將兩公司法人、負責管理人及幹部等8人起訴。