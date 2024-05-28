台中市議員周永鴻28日質詢表示，一般民眾認知車禍都要酒測，但日前大雅警分局巡官自撞卻免酒測，讓外界一頭霧水。警察局長李文章指出，依警察人員考核要點規定要酒測，此案已指派督察專案調查，會依結果懲處。

大雅警分局林姓巡官日前發生自撞案，遭外界質疑為何不用酒測；當時大雅警分局對外說明稱，A3交通事故由處理員警確認無飲酒情事，可免酒測。此話一出，也讓大眾無所適從，到底何時需要酒測？

周永鴻指出，案發時巡官沒酒測，現場也沒開密錄器，這兩件事他接獲民眾陳情，自己相信警局沒包庇，也相信巡官沒喝酒，但執行程序對社會大眾是否公平？

周永鴻提到，之前大里區一位7歲小朋友騎腳踏車擦撞電動車，連小朋友都要酒測；自己在高速路被追撞，警察也叫他酒測，他也配合，還有市民路邊臨停，也被叫下來酒測。根據自己及民眾經驗，全部都要酒測，大雅分局遇到自己人為何不用測？有必要讓大眾知悉何時要測，否則反被質疑包庇。

警察局長李文章指出，大雅警分局遇到這個案件，依規定要酒測，當時沒有酒測原因以及有無包庇事實，已指派督察做專案調查，會依結果懲處。

周永鴻說，大雅警分局為何對外說，依規定不用測？李文章回答，那是2020年規定，是指一般民眾，警察內部有警察人員考核要點規定是要酒測，民眾適用的不一定適用警察。周永鴻則大讚李文章剛正不阿。