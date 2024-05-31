台中兩大百億黃金地設定地上權招商案，近日雙雙流標！位於七期蛋黃區的「惠民段141地號土地」地上權招商案，以及「水湳經貿段6、8地號土地」地上權招商案，本月30日、31日分別開標，均因無人投標宣告流標！業界認為，兩大地上權指標招商案，均因權利金太高，加上開發規模過大，應是業者不敢貿然出手的主因。

其中，位於水湳經貿園區「經貿段6、8地號」土地設定地上權招商案，總面積約1萬1,679坪，權利金底價高達93.83億元，設定地上權70年。台中市經發局今年2月舉辦招商說明會時，吸引包括國泰人壽、新光人壽及南山人壽等壽險集團參與，備受市場矚目，不料，今（31）日開標卻因無人投標，以流標收場。

值得一提的是，水湳「經貿段6、8地號」地上權開發案之所以受到矚目，主因是水湳被視為「台中下一個七期百貨商圈」，市場一度盛傳，新光三越在錯失台中高鐵站前4.8萬坪土地的地上權招商案後、重新評估將水湳視為台中二館的首選，不過，新光集團最後並未出手、跌破大家的眼鏡。業界認為，水湳開發期至少還要5至10年，加上權利金底價近百億，得標業者還得再投資逾百億打造硬體，造成市場觀望心態濃厚。

對此，台中市經發局表示，將參考業界對開發成本太高、規模過大的意見，未來重新評估招商及開發模式，不排除改採6、8地號土地分開同步標售，以降低開發投資成本及開發規模壓力，提高業者參與的投資誘因。

此外，位在七期河南路三段、市政北二路口的「惠民段141地號」設定地上權土地，總面積達5,018坪，屬於農田水利署台中管理處轄下土地，市值估破百億，同樣設定70年地上權，權利金底價35.87億元，這也是該案三年來第二度公告招商。為了吸引業者投資，這次投標限制大幅放寬，可由三家以下公司以合作聯盟方式進行投標，權利金還可分八期在八年內繳清，5月30日開標，仍因無人投標、再度流標。

業界認為，七期「惠民段141地號」土地權利金雖然低於40億元看似划算，但得標業者未來若要打造購物商場、觀光酒店、頂級商辦大樓等商用不動產，投資成本粗估達百億元。由於目前台中市東、西兩邊已有日本三井不動產集團投資的「lalaPort購物中心」，以及投資金額逾200億元的「烏日高鐵超級娛樂購物城」兩家大型商場，而七期也擁有台灣百貨「店王」與「店后」新光三越與大遠百構成的百貨商圈，在市政路打通工程尚未完工前，該地上權招商案，投資誘因顯然不足。