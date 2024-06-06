台中市梨山地區這幾天持續降雨，部分路況仍有許多零星落石。（台電台中營業處提供／張妍溱台中傳真）

台中市梨山地區這幾天持續降雨，原6日應搶通的中橫便道，又因邊坡落石滾落造成受損路基流失，當天仍無法通車；中橫便道外，台8線61k處卻傳出有落石砸斷電線，造成梨山地區突然停電，台電台中區營業處指出，當天總計56戶停電，經台電人員全力搶修，約3小時後全數復電。

台電台中區營業處指出，6日上午11點10分接獲梨山地區有停電通報，梨山服務所立即派員前往查修，巡查確認於台8線61k處，因落石崩塌致導線斷落，經現場事故點隔離後送電，有56戶突然停電，台電派遣工程人員冒雨在現場搶修。

台電台中區營業處表示，梨山地區台8線61k處目前因路況不佳、仍有許多零星落石，搶修進度將依現場情況逐步進展，造成民眾用電不便，深感抱歉。

台電台中區營業處指出，截至當天下午14點10分，梨山地區56戶停電戶，已完成全部民生用電之搶修，已恢復供電，僅剩1戶監視器用電未復電，將等到7日視便道通行後，再進場搶修。