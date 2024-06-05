國小學生的願望究竟是什麼？台中市梧棲區大德國小學童為慶祝即將畢業，日前舉行1場充滿創意與夢想的畢業書法成果展，展覽不僅讓孩子們展示了他們的書法技巧，更為他們提供了一個表達自己夢想和願望的平台，每個人將心裡最想要的願望，表達在小卡片上，制定新的目標和計畫，努力爭取。

只見綁滿了一整排的許願卡，都是大家許下的願望，有很多學童上頭寫著：「一夜暴富」，顯示財富跟自由不管老少，是一生追求的願望；還有努力讀書賺錢也能達到這個目標，有人許下「學無止境」、「永不放棄」、「考神上線」等勵志心願。

在這次畢業書法成果展中，鼓勵小朋友發揮創意，設計自己的許願卡。這些許願卡將會被製成許願牆，展示在學校的特定區域，供所有人欣賞。小學生們的心願小紙條，有的爆笑，有的可愛，也有的發人省醒。

大德國小方老師表示，希望透過這個成果展及許願牆，讓小朋友們有機會寫下自己的夢想和目標，並且與大家分享。這是一個展示他們創造力和想像力的絕佳機會，也能夠為整個學校帶來一股樂觀和積極的氛圍。

大德國小指出，畢業書法成果展將展到6月13日的畢業典禮當天，讓學校家長、老師和同學都有機會欣賞這些富有童真的許願卡，在這個特別的日子，將一同見證這些小小畢業生的夢想，並祝福他們在未來的人生道路上一帆風順、前程似錦。