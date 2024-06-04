台中烏日庄役場為歷史建築，現為烏日警分局偵查隊廳舍，市議員張家銨4日表示，許多遊客不能入內參觀，無法彰顯歷史記憶，提案建請市府規畫修復，並將烏日警分局遷移，以利進行文化資產保存再利用。多位議員則提出先定位該場域，以利後續進行修繕活化。

台中烏日庄役場落成於1930年，2004年公告登錄為歷史建築，縣市合併後由烏日警分局使用至今。

市議員張家銨今指出，烏日庄役場為歷史建築，文化資產可以保存再利用，要創造公共價值，但由於該場域目前是警察廳舍，遊客不能入內參觀，無法彰顯歷史記憶，今提案建請市府規畫修復，並將烏日警分局遷移，以利進行文化資產保存再利用。

市議員江肇國提到，烏日庄役場未來用途要先想好，不要到後來才修正方向，造成經費增加。

王立任表示，若希望烏日分局遷移，就要建請警察局擇地遷移後，才會有要不要修復再利用的問題，文化局沒權責要烏日分局遷移，未來若有其他用途，再依《文資法》修復；另修復再利用當作辦公廳舍，也不違反《文資法》。

陳淑華認為，針對歷史建築修復後的利用，如果是警察機關使用，一般民眾很難接近，定位很重要，沒有定位就修復，會把民眾拒千里之外，希望修復後可以保存，能發揮更大的文化歷史意義，進行修復前，應先跟烏日分局先談談。

文化局長陳佳君指出，烏日庄役場是市警察局館所，目前正提案做調查研究，包括再利用方向等，已送文化部，完成研究後才會爭取修復經費，辦公廳舍使用也是活化的一種；《文資法》也強調，文資場域優先尊重原來歷史場域的精神，只要依照《文資法》程序跟精神來規畫，都會鼓勵。

陳佳君表示，《文資法》具有公益性，規定若有取得公家修復資源，要某種程度開放給民眾參觀，但不是全部開放，比如民宅修復不可能全部開放，未來會跟所有權人協調，可進行局部或時段開放。