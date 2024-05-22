胸腔內科醫師蘇一峰昨天表示，沒想到會遇到如同影集《馴鹿寶貝》一樣的劇情，控訴遭一名女患者騷擾超過半年，還對已婚的他示愛，發文說想當他的小三，已不堪其擾，不排除將提出告訴。

蘇一峰21日在臉書發文，感嘆只是好好幫助患者也會中招，這位女患者先是要求合照、加通訊方式，之後狂丟示好、示愛訊息給他，又生氣罵說怎麼都不看不回訊息。之後女患者狂向醫院投訴，說他不理患者，還多次留言示愛，發文說想當小三，在病房鬧著要蘇一峰照顧她才行。

Netflix影集《馴鹿寶貝》是真人真事改編，近期爆紅，是喜劇演員李查嘉德以親身經歷自導自演的影片，講述男主角好心幫助一名女子瑪莎，結果遭對方長期跟蹤、騷擾的故事。

根據《TVBS新聞網》報導，女患者因為氣喘找蘇一峰看診，住院期間不斷跟蘇一峰要聯絡方式跟合照，之後開始傳訊息、寄Email示愛，更公開在社群上發文說「好愛蘇一峰」、「想要在一起」，騷擾逾半年，讓蘇一峰不排除提告。對此，有律師指出，這可能會構成跟騷行為，根據《跟騷法》可處1年以下有期徒刑。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。