最近因為ENERGY的〈星期五晚上〉大紅，引爆各路人馬跟風大跳「16 蹲」，不少政治人物、藝人和網民紛紛加入行列，不過，復健科醫師侯鐘堡看了直搖頭，開玩笑說：「這是幫復健科帶來業績嗎？」因為這個「16蹲」根本是膝蓋破壞者，連續激烈蹲跳一不小心就會引發關節炎！

侯鐘堡醫師拿出模型，解釋「16蹲」如何炸裂膝蓋：「這是我們的膝蓋正面，如果我們這樣快速彎曲、彎曲、彎曲……你是不是覺得它快壞掉了，你如果是這樣跳著蹲、跳著蹲，對膝蓋造成的壓力非常大。」他表示，如果正常深蹲，是必須一下一下慢慢蹲，深蹲姿勢正確可以強化膝蓋軟骨、韌帶等組織，長期訓練下來不只強化肌肉，甚至還可以提高男性荷爾蒙，但是蹲跳運動是較為激烈的運動，並非每個人都適合。

復健科侯鐘堡拿出模型，解釋「16蹲」如何炸裂膝蓋。（圖／摘自 FB侯鐘堡醫師）

不少網友留言表示：「謝謝醫師解救舞蹈老師，合理謝絕點歌」、「謝謝醫師的說明，終於印證我心中的懷疑。尤其看到消防隊揹著裝備跳16蹲，覺得他們如此重要的工作角色為何要糟蹋自己的膝蓋」、「我36蹲後大腿痠痛兩天」、「我們改跳5蹲就好」、「超慢跑安全」。

由於「16 蹲」成為最近的流行運動，藝人阿Ken可以一次蹲跳50下，十足展現體能；60歲的舞蹈老師潘若迪也上傳挑戰影片，結束還說：「我60歲，你可以嗎？」；也有消防隊員背負25公斤的設備蹲跳，甚至啦啦隊成員跳起「16 蹲」當作是慶功舞。醫師強調這樣一直跳，很容易造成膝蓋內部的軟骨、韌帶以及半月板等組織磨損發炎，嚴重的話，可能導致提早發生退化性關節炎。侯鐘堡提醒：「有的人跳一跳膝蓋就腫了，膝蓋裡面積水，這時候你一定要快點到復健科診所照超音波，萬一積水過多就要收抽積水了。」他建議平常沒有在運動、肌耐力較低者，膝蓋曾經受傷、退化以及中老年族群，千萬不要隨意跟風嘗試。