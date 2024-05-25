「最殺唱跳男團」Energy昨宣布9月7、8日唱進高雄巨蛋，男星KID為了幫好友坤達宣傳，拍了一支扮鋼鐵人的搞笑片，由於KID正面蹲在坤達的肩上，呈現一種尷尬的姿勢，讓KID當場彈開，害羞地大呼：「我GG會碰到他！」
KID昨祝福Energy在高雄辦演唱會，希望坤達像個鋼鐵男子「一飛沖天」。影片中，KID穿金色長袖上衣、紅色長褲，蹲在穿一身紅的坤達肩上；從正面看來，KID蹲下時，彷彿蓋下鋼鐵人的頭盔，相當有創意。
不過，KID打開雙腿蹲到一種程度時，發現坤達的臉正對著自己的重要部位，頓時跳下坤達的肩膀狂笑：「因為我GG會碰到他！這很恥耶！」而坤達冒出滿頭問號的表情，也被鏡頭捕捉下來。
事後，KID在影片配文中幽默地表示：「我蹲在肩膀上16秒，也算16蹲嗎？」而牛奶看完這段影片後回覆：「應該讓達達穿這個然後16蹲」，阿弟也打趣地回：「屎上最有味道的16蹲」，女星曾雅蘭則笑說：「笑死了，太有才！KID 臉怎麼那麼紅害羞嗎？」
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