VICTOR-雷神之鎚系列限量羽球拍，以雷神索爾的經典神器「雷神之鎚」為主題，炫酷感瞬間拉滿。（VICTOR提供／朱世凱台北傳真）

羽球領導品牌VICTOR推出以漫威旗下經典角色鋼鐵人、雷神索爾、蜘蛛人等超級英雄為主題，結合VICTOR最新羽球科技打造專業羽球拍款，邀運動好手制霸球場。

VICTOR根據超級英雄特色打造，分別將鋼鐵人、雷神索爾、蜘蛛人系列拍款對應至全面拍、攻擊拍、速度拍設定，讓漫威迷能在場上發揮最佳表現。「VICTOR-鋼鐵人系列限量羽球拍禮盒」以鋼鐵人經典色系紅金為設計，搭配專屬拍面卡、握把布與鋼鐵人造型3D列印前套，禮盒更鑲入標誌性反應爐，觸碰即可發光，增添收藏價值。羽球拍搭載VICTOR獨家技術FREE CORE懸浮核心科技人造柄，採用動力流體六角框導入合金碳纖維材料，硬彈物性提供攻控皆宜手感。

「VICTOR-雷神之鎚系列限量羽球拍」以雷神索爾的經典神器「Mjolnir 雷神之鎚」為主題，塗裝融入閃電紋路元素並搭配「雷神之錘」3D列印前套。拍框導入VICTOR最新合金碳纖維材料，搭配高強韌碳纖維中管及FREE CORE懸浮核心科技人造柄，提供攻擊爆發力，以鎚之力，擊碎黑暗。

除羽球拍外，VICTOR也同步推出漫威主題新碳音球NCS，新碳音球為VICTOR人造羽球新科技，透過電腦分析模擬力學及配重，打造飛行穩定、耐打性優異且具獨特爆破擊球音的新一代人造羽球。VICTOR漫威主題限定系列商品已於VICTOR全台經銷據點、MOMO購物網VICTOR品牌旗艦館、PCHOME VICTOR品牌旗艦館正式上市。