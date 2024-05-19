提前確保例行賽龍頭地位的桃園璞園領航猿，19日來到高雄客場跟鋼鐵人進行本季最後一場例行賽，儘管盧峻翔、白曜誠、沃許本等主力刻意輪休沒打，領航猿仍以90比89險勝地主鋼鐵人，本季例行賽戰績26勝14敗、排名第1收尾，就等23日季後賽首輪開打遭遇新竹御頂攻城獅，鋼鐵人則以9勝31敗墊底，季末更吞6連敗，未來是否還能留在PLG充滿變數！

面對全本土陣容應戰(銳米、卡麥龍登錄沒打)的地主鋼鐵人，領航猿打完上半場毫不客氣取得54比37領先，但到第三節，鋼鐵人靠著陳又瑋、陳冠全與王律翔等人火力逐漸追上，甚至取得超前，不過打完前3節，領航猿仍靠葛拉漢火力重新搶回領先優勢。

末節形成兩隊互有領先僵局，張伯維最後2分02秒兩罰中1，助鋼鐵人追成88比90，丹尼爾最後38秒也是兩罰中1，雙方差距只剩1分，丹尼爾接下來卻被吹違反運動道德犯規，但李家慷最後34秒竟然兩罰落空，也讓比賽仍有懸念。

李家慷接下來還被張伯維把球抄走出現掉球失誤，差點成為領航猿輸球罪人，可是張伯維強攻籃下遭到伯朗火鍋伺候，周儀翔搶到防守籃板，明明比賽時間還有12秒之多，鋼鐵人卻始終無法故意犯規凍結時間，只能無奈看著時間走完吞敗。