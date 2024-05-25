新竹御頂攻城獅季後賽首輪主場賽事將於27日展開，攻城獅季後賽由婚宴領導品牌晶宴會館冠名贊助。攻城獅採用新竹縣與新竹市地圖作為主視覺輪廓，並融入大新竹知名地標。球團針對季後賽推出「沒有畏什麼 WIN THE CITY」口號，象徵攻城獅代表「新竹」出戰，在季後賽之路我們將不畏懼任何挑戰，並把城市榮耀扛在肩上。季後賽首輪攻城獅主場賽事門票將於25日中午十二點全面開賣，歡迎獅紫軍至拓元售票系統購票，一起捍衛攻城獅主場。

攻城獅球團於季後賽推出「新竹」中文款球衣，期盼能一肩扛起城市的榮耀！球衣側腰花紋以新竹縣市輪廓組合而成，運用紫色漸層點綴於新竹各地，象徵新竹為攻城獅最強大的後盾。新竹款季後賽限定球衣將分為白色款與紫色漸層款，售價為$1,680元，已於攻城獅官方商城開放預購。

除了披上代表新竹的季後賽限定球衣外，為凝聚獅紫軍向心力，球團特別邀請「隊魂陳堅恩」回到新竹主場，擔任5月27日開球嘉賓，期盼能為球隊注入堅強且永不放棄的拚戰精神，帶著這股決心挑戰季後賽。

攻城獅於第二季季後賽主場創造「紫色狂潮」，本季將再次全面升級應援體驗。攻城獅球團參考歐洲職業運動戰歌文化，攜手創作歌手Matzka推出隊史首部應援戰歌「全面獅控」，期待在節間、暫停時讓現場獅紫軍透過人聲應援凝聚全場向心力。

為營造新竹限定的主場氛圍，主場西側迴廊將設置「瘋狂專區」，現場將提供臉頰彩繪服務。Matzka將於27日擔任開場表演嘉賓；泰國華裔歌手Gail蓋兒將擔任29日開場表演嘉賓，歡迎獅紫軍進場體驗紫爆主場的魅力。

攻城獅季後賽首輪主場賽事門票將於25日中午全面開賣，27日一樓全區將贈送「沒有畏什麼」口號短T，5月29日一樓全區將贈送SPOX聯名頭巾。除此之外，兩日入場贈品分別是3000份限量球員款應援扇與應援手舉牌。

票價部分為，至尊場邊席$5,000元、VIP場邊席$4,000元、究極獅心瘋$2,000元、終極獅心瘋$1,500元、雙人Chill席$1,499元、獅心瘋$1,300元、終極獅吼區$900元、心跳席$900元、獅吼區$800元、特區$700元、普通區$500元、一般區$400元、看台區$400元。