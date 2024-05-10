P. LEAGUE+在10日公布2023-24球季Porsche 04月最有價值球員，福爾摩沙夢想家的林俊吉以穩定進攻火力幫助夢想家04月拿下4勝4敗5成勝率穩居例行賽第1，林俊吉也在競爭激烈的04月最有價值球員票選脫穎而出，本季第2次、生涯第3次獲得單月最有價值球員的殊榮。

來到04月各隊為了晉級季後賽無不卯足全力，也讓例行賽的戰況更加白熱化。夢想家04月出賽8場開始並不順遂苦吞3連敗，但在04/14對上桃園璞園領航猿的比賽，「夢想小跑車」加足馬力，以11分、13助攻Double-Double的表現率隊中止連敗。

而在04/28和高雄17直播鋼鐵人交手，林俊吉全場轟下26分，其中第4節再現「阿吉一波流」，單節13分帶起一波追分潮，最後幫助球隊拿下勝利也讓夢想家後5戰拿下4勝1敗穩住戰局。

林俊吉04月平均17分為非外籍球員最高，另外還有4籃板7.3助攻，出色的表現讓他在競爭異常激烈的04月最有價值球員投票中，25張選票（包含2張球迷選票）獲得6張第1名的5分、以總分57分本季第2次、生涯第3次獲選單月最有價值球員。