林業保育署宜蘭分署將於宜專一線公路0至15K路段，進行包括邊坡整治等相關工程。（林業保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林業保育署宜蘭分署將於宜專一線公路0至15K路段，進行包括邊坡整治等相關工程。（林業保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林業保育署宜蘭分署將於宜專一線公路0至15K路段，進行包括邊坡整治等相關工程。（林業保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭超夯景點太平山國家森林遊樂區於0403花蓮地震過後，林業保育署宜蘭分署雖已於第一時間搶修及搶通作業，但經仔細盤點巡查，尚有多處地點須強化安全措施，遂將於宜專一線公路0至15K路段，進行包括邊坡整治等相關工程，需要進行三階段交通管制，15日起至8月23日期間的平日，假日不管制。

為確保用路人的安全，宜蘭分署將於宜專一線公路0至15K路段，進行三階段交通管制；第一階段15日至6月14日止，宜專一線8.5K路段將進行邊坡刷坡及材料吊掛作業，管制時間為每日上午8時至傍晚5時，每30分鐘開放10分鐘通行；另6月17日至7月15日，管制方式採機動式單線雙向交通管制。

第二階段27日至8月23日，宜專一線3.5K路段將進行擋土牆開挖及下邊坡刷坡、材料吊掛作業，管制時間為每日上午8時至傍晚5時，管制方式採機動式單線雙向交通管制。

第三階段6月10日至28日，宜專一線12.5K路段將進行夜間預力地錨打設作業，管制時間為每日晚上8時起至翌日凌晨4時，管制方式採全面禁止通行管制。宜蘭分署提醒遊客管制期間請配合現場工作人員指揮，以維通行安全。