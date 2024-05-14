宜蘭縣東澳粉鳥林海灣被譽為祕境，吸引遊客造訪，宜蘭縣政府為此申請漁港廣場用地改善工程，但去年7月完工後，停車場卻遲未啟用，今天（14日）縣議會縣長施政總質詢時，民進黨議員林麗等人揭露，土地變更程序有違法之虞，批縣府是帶頭違規，農業處回應，用地變更循程序辦理中。

林麗指出，東澳粉鳥林漁港廣場用地改善工程經民眾反映、陳情，工程早已完工，但停車場卻遲未啟用，質疑縣府因申請土地變更而未開放，根本是縣府帶頭違規。民進黨議員陳文昌也質疑，縣府到底有沒有依法？不然為什麼停車場廣場不敢啟用。

林麗指出，縣府是「偷吃步」、帶頭違規，現行停車場是林業用地，變更地目並非不可能，但土地變更短時間無法完成，興建完成卻又無法使用是浪費公帑、行政疏失。

農業處長李新泰表示，應無違法問題，會循程序辦理用地變更，而廣場依照漁港計畫是作為漁民整補漁網的空間，在漁民使用空檔期間可兼作停車場，總計可提供70個小客車、9個大客車車位。