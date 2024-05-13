今上午宜蘭縣長林姿妙偕同交通處長黃志良（圖），至議會針對台62線延伸宜蘭、國5銜接蘇花改及蘇花安計畫專案報告。（宜蘭縣議會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因國道5號經常性壅塞，遂交通部啟動宜蘭往返台北路廊改善規劃評估台62線延伸至國5之可行性，今年起將陸續完成可行性研究、綜合規畫等，預計2041年完工。今（13日）遭民進黨宜蘭縣議員批縣長林姿妙「口號治縣」，一個工程拖這麼久，遙遙無期，待她卸任後就沒她的事。縣府表示，會再與公路總局研商。

宜蘭近年來要推動的聯外重大交通建設，包括高鐵延伸到宜蘭、鐵路高架、台62線瑞濱段延伸至宜蘭頭城。縣府交通處依照公路總局的計畫期程表示，台62線將於今年底完成可行性報告、2026年完成綜合規畫、2029年完成環境影響評估後報計畫核定，後續工程分3階段施工，預計2041年完工。

今上午林姿妙偕同交通處長黃志良，至議會針對台62線延伸宜蘭、國5銜接蘇花改及蘇花安計畫專案報告；卻遭多位議員質疑，宜蘭重大工程很多是在「畫大餅」，鐵路高架喊30年都無法完成；議員謝燦輝批林不要再「口號治縣」，完工日遙遙無期，他強調台62線對宜蘭絕對重要，就算縣長卸任，對歷史也要有交代。

另，國民黨籍縣議員陳鴻禧也大罵中央不要再騙縣民，把宜蘭人當成次等公民，甚至再次等，根本不受重視；無黨籍縣議員林聰池指出，建設不分藍綠，建議縣府在520新內閣就職後，由林姿妙帶隊連同縣議員等人共同拜會中央，未來工程會主委陳金德又是宜蘭人，相信能儘早確定推動期程。

縣府交通處長黃志良表示，國5經常性塞車，縣府向中央爭取台62線延伸宜蘭作為替代道路，交通部已啟動可行性評估，起點從瑞芳交流道起，終點在礁溪三民路附近，總長度44.55公里，總經費逾1953億元，公路局預定年底完成可行性研究，2041年完工；今因諸位議員反映期程是否能縮短，故會再與公路總局研商。