蘇花安全提升計畫（蘇花安）2月初次送環評審議，因土石方挖填量等問題，被環委要求補正再審，14日第2次審議蘇花安計畫，環委建議該案通過，不須進二階環評，但要求7月31日前補充土石方去化、易崩塌路段落石防護措施等7項資料，經確認後，送環評大會。

環境部14日第2次審議蘇花安計畫，因環委關切土石方處理方式，交通部公路局說明，土方將用在工程區標內及標間、公共工程土石方交換利用，或送至土資場、目的事業處理廠，採鐵路運送，較公路運輸更為直捷，亦能減輕環境汙染及降低台9丁線及台9線交通衝擊。

蠻野心足生態協會專員洪碩辰指出，大清水至崇德段發生較多事故，有優先推動必要，但東澳至南澳段沒有急迫改善需求，和平至和中段落石風險低，可延用原有道路，建議刪除上述2段道路，並評估縮減和仁至崇德段減輕開發影響。

公路局回應，地方居民反映東澳至南澳段過去常有石子墜落狀況，和平至和中段經歷花蓮大地震，也顯得有改善必要性與急迫性。

交通部公路局長陳文瑞表示，台灣東部邊坡高聳，碎石經常從700、800公尺高度落下，近年極端氣候造成短時間強降雨，加上颱風地震侵襲，公路局花費許多心思維護蘇花公路，蘇花改的安全性令人民有感，公路局依蘇花改經驗，承諾處理環委關注的環境維護、降低環境衝擊問題。

他強調，去年1月蘇花公路大清水隧道坍方、雙向阻礙，公路局4天搶通，今年花蓮大地震後，經公路局修復，小型車已能通行，大型車5月底才開放，震後至5月11日止，有感餘震高達1408次，蘇花公路沿線地質敏感，未來恐因落石頻繁致封路或道路中斷次數增加，顯見蘇花安有必要性，交通部受民眾監督，盼儘速通過環評。

經討論，環委建議通過蘇花安計畫，不需要進行第二階段環評，但要求開發單位加強說明土石方鐵、道路轉運與標案間交換利用無法執行時的土石方去化替太方案、優先順序及配套措施；強化說明易崩塌路段落石防護措施及其效益評估，並補充沿線施工便道具體設施規畫，強化作業期間對環境影響評估，研提具體管制措施與使用後環境恢復具體規畫。

開發單位也須補充沿線廢水處理設施、地表逕流沉砂池設置區位、規模，並說明各階段處理水量、排放水質及湧水安全緩衝規畫，並評估施工廢水回收再利用可行性。

陳文瑞指出，會儘速提交資料至環評大會，如果今年8月經環評大會審查通過，希望年底核定建設計畫、明年提出設計規畫，明年8月開始取得用地，並執行都市計畫變更程序，預計2027年發包、2032年完工。