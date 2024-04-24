台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，環境部今天開環評大會，環委認為本案仍有破壞保育類與珍稀動物棲地、加劇鄰近區域淹水等問題，認定不應開發。台南市政府經發局表示，尊重環評大會委員決議，但地方支持開發也確有需求，不會放棄，同時也會擇定其他地點或替代方案，持續推動。

台南市綠能產業園區先前經過4次環評初審，第4次結論，環委「建議不應開發」，今天環評大會，環委認定本案不應開發。

對此，經發局長林榮川表示，該區域事實上已滿足25年保護程度不會淹水，分析時已將開發行為納入考量，也不會造成鄰近地區淹水。但氣候變遷因素造成的，既使是不開發也會發生淹水，尊重環評大會委員決議。

林榮川說，「台南市綠能產業園區」計畫可望增加6000個工作機會、吸引110億元投資金額，每年還可創造220億元產值，經發局後續仍將擇其他地點或替代方案，持續推動。

經發局說明，目前多數民意支持開發，許多業者也反映需要工業用地，經發局將持續提供在地意見給審查單位，讓委員知道在地居民的真實聲音。