高雄市佛光山佛陀紀念館是旅行者必參訪之勝地，交通部觀光署今日與佛館舉行合作備忘錄簽署儀式，雙方針對永續旅遊、觀光圈串聯、行銷推廣與活動宣傳等面向進行觀光交流合作，期望透過雙方合作，讓宗教觀光成為台灣特色觀光主題之一，並結合佛陀紀念館周邊景點，共同推動南台灣區域旅遊。

合作備忘錄簽署儀式於佛陀紀念館舉行，由觀光署署長周永暉及佛陀紀念館館長如常法師代表雙方簽署，高雄市政府觀光局局長高閔琳也到場觀禮。儀式後雙方就推動微笑南灣知性之旅、擴大國際旅客參訪、優化遊客旅遊體驗、遊程串聯周邊景點及宣傳、雙方舉辦之大型觀光活動等合作事項，進行意見交換，並研商後續推動方式。

觀光署署長周永暉表示，佛陀紀念館不僅是宗教聖地，也是南台灣親子踏青、體驗佛學文化與觀賞藝術展覽的好去處，更可順遊周邊茂林、大鵬灣國家風景區，發掘在地特色景點。同時觀光署也正在規劃串聯佛陀紀念館在內的南臺灣10大文化展館，透過宣傳展館活動與特色展覽，來帶動北客南送，捲起南台灣旅遊新風潮。

佛陀紀念館館長如常法師表示，佛陀紀念館秉持佛光山開山祖師星雲大師推動「人間佛教」的信念，致力於佛教文化藝術、淨零綠生活減碳、SDGs永續發展，及文化觀光。

佛陀紀念館2014年起連續6年獲全球最大旅遊網站TripAdvisor大獎、榮登「名人堂」，2020年獲Traveler's Choice最風雲得主大獎，為台灣最重要的文化觀光景點之一。

每年3月至10月國際郵輪歐美旅客下船必定來遊佛館看大佛、吃素食看展覽，此次跨界合作，開啟了文化與觀光的對話，未來期望透過佛陀紀念館精彩館藏與特展，以及「光照大千祈福活動」、「世界神明聯誼會」大型活動，擴大國內外遊客參與，成為世界嘉年華之一的節慶活動。

觀光署指出，與佛陀紀念館跨領域進行合作，展現台灣致力推動宗教觀光，因台灣多元的宗教觀光資源，不僅是融合在地文化的推手，更是舉辦藝文展覽重要場域，扮演吸引國內外旅客的重要橋梁，也期待透過大型宗教觀光活動，帶動周邊區域的觀光效益與產值。