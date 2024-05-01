國民黨立院黨團總召傅崐萁偕藍委於4月27日與大陸全國政協主席王滬寧在北京會面，王滬寧強調，兩岸問題以和平方式解決基調仍然不變，兩岸沒人想打仗，也沒有所謂攻台時間表，就是好好交流。對此，國安局長蔡明彥表示，期待兩岸加強合作，以避免情勢失控。

立法院外交及國防委員會今(1日)邀請國安局長蔡明彥、行政院國土安全辦公室，報告強化國家關鍵基礎設施（CI）韌性作為，並備質詢。會前蔡明彥受訪，並針對王滬寧說法表達看法。

蔡明彥說，維持台海地區穩定是我國最高戰略目標，也符合國際各方利益，包含對岸。期待兩岸在維持台海穩定部分，可以一起來加強一些合作，表達善意，避免情勢失控。

媒體詢問，準總統賴清德5月20日上任後，陸方是否可能重演圍台軍演？蔡明彥回應，中共對台還是和、戰兩手，一方面施惠、一方面施壓，配合各種灰色地帶跟認知作戰影響未來新政府兩岸政策走向。

蔡明彥提醒，特別要注意，6月至11月是中共例行軍演熱季，中共是否會以此為藉口，軍演對台施加壓力，這是國安局關注重點。