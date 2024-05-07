聯茂第1季營業淨利為2.46億元，季減41.1%，年增92.6%，歸屬母公司淨利為1.54億元，季減52.9%，年增107.6%，每股盈餘為0.42元；累計前4月合併營收為84.48億元，年增3.18%；聯茂表示，在通用型伺服器需求回溫挹注之下，第2季會比第1季好，下半年將有高階PC/NB換機潮及新一代AI伺服器推動高階材料需求，預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。

日系外資指出，雖然聯茂第1季業績因營收及毛利率低於預期而未達標，但公司對2024年前景趨於樂觀，公司觀察到傳統伺服器需求顯著恢復，尤其是AMD平台，並預期這趨勢可望延續到2024年第3季，今年下半年亦可望受益於AI PC及AI伺服器，公司預估今年營收將年成長25%，亦維持今年稼動率65%到70%不變，我們小幅調高聯茂2025年營收預估6%，但維持2024年獲利預估，重申「買進」評等，目標價由102.8元上調至122.4元。

美系外資則是保守看待聯茂，美系外資表示，由於聯茂市占率較低，且AI伺服器客戶只會購買M6級產品，我們認為快速成長的AI伺服器領域對聯茂營收貢獻有限，維持聯茂「賣出」評等及目標價87.3元。