美國海軍F-35C戰機

一份備忘錄顯示，在2023年交付加州美國海軍陸戰隊戰機中隊的5架新型F-35C戰機中，發現的問題除了受污染燃料內的金屬屑、組裝錯誤的零組件，還有從機翼折疊處突出的塑膠刮刀。

《防務新聞》（Defense News）4月30日報導，據這份1月7日的備忘錄記載，位於聖地亞哥米拉馬海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）的海軍陸戰隊第311戰鬥攻擊機中隊（VMFA 311）發現，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）打造的F-35問題多了，最後需要超過700個工時才能修復，並浪費了逾169,000磅（76公噸）燃料。

例如，備忘錄指出，中隊一架戰機去年12月7日起飛後，才在機翼折疊處發現了1把5.5 英吋（近14公分）的塑膠刮刀。而F-35C戰機是供美國海軍和海軍陸戰隊使用，每架戰機身價為9,440萬美元（近31億台幣）。它可以在航母上起降，同時翼尖能折疊，以便節省空間。

In a memo obtained by Defense News, a Marine Corps squadron commander raises the alarm about the quality of Lockheed Martin's new F-35C jets. https://t.co/Xhwcr5L1fM — Defense News (@defense_news) April 29, 2024

「F-35的戰備狀態繼續困擾著海軍陸戰隊，並削弱了我們身為防區內部隊（stand-in force）的能力，」撰寫備忘錄的海軍陸戰隊第311戰鬥攻擊機中隊指揮官費雪（Michael Fisher）寫道，「對於維持操作熟練度和一致性等底線來說，故障零組件的數量、有增無減的工時和損失的出擊架次數，都是不可接受的。」

備忘錄中說，這5架F-35C的燃油都受Krytox工業高溫潤滑油污染，而其中3架的燃油內有金屬屑。結果燃油必須換兩、三次，好讓品質能到可接受的程度，至於有金屬屑的戰機還需要額外換油。 費雪直指，這意味著311戰鬥攻擊機中隊得廢棄169,000磅（76公噸）的污染燃料。